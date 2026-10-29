Ruhestörung: Tür zugeschlagen - Polizistin bei Einsatz verletzt

Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) - Bei einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung hat ein 38-Jähriger eine Polizistin an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte es am Mittwochabend zuvor bereits mehrere polizeiliche Maßnahmen bei dem 38-Jährigen gegeben, weil aus seinem Haus in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) extrem laute Musik kam. Dabei hätte die Polizei auch mit weiteren Maßnahmen gedroht.