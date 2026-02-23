Ruhestörung: Polizei stürmt leere Wohnung wegen lauter Musik

Spiegelau (dpa/lby) - Die Polizei hat eine Wohnungstür in Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) wegen überlauter Musik gewaltsam geöffnet. In der Wohnung war aber niemand anzutreffen, wie die Polizei mitteilte.
Bis in die frühen Morgenstunden dröhnt laute Musik aus einer Wohnung. Die Polizei verschafft sich gewaltsam Zutritt und findet: nichts und niemanden.
Demnach hatte der Hausmeister am Sonntagmorgen die Beamten verständigt, weil seit dem Vorabend laute Musik aus der Wohnung drang. Da niemand öffnete und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Bewohner in einer Notlage befand, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohnung. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden dabei die Scharniere der Tür herausgedrückt.
In der Wohnung trafen die Beamten aber niemanden an. Sie stellten die Musik ab, um die Sonntagsruhe wiederherzustellen. Der Hausmeister reparierte anschließend die Tür und verschloss sie wieder.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll mutmaßlich der Bewohner die Musik eingeschaltet und die Wohnung anschließend verlassen haben, so ein Polizeisprecher. Der Versuch, den Bewohner oder seine Angehörigen zu erreichen, blieb bisher ohne Erfolg. Der Vorfall sei vorerst nur vermerkt worden. Weder der Hausmeister noch die Nachbarn hätten Anzeige wegen Ruhestörung gestellt, hieß es.