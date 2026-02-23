Ruhestörung: Polizei stürmt leere Wohnung wegen lauter Musik

Nach bisherigen Erkenntnissen soll mutmaßlich der Bewohner die Musik eingeschaltet und die Wohnung anschließend verlassen haben, so ein Polizeisprecher. Der Versuch, den Bewohner oder seine Angehörigen zu erreichen, blieb bisher ohne Erfolg. Der Vorfall sei vorerst nur vermerkt worden. Weder der Hausmeister noch die Nachbarn hätten Anzeige wegen Ruhestörung gestellt, hieß es.