Kritiker befürchten durch länger arbeitende Richter Planungsunsicherheiten für die Gerichte – etwa bei der Zuweisung von Dezernaten. Außerdem könnten längere Amtszeiten verhindern, dass jüngere Richter nachrücken. Neben blockierten Karrierewegen wird auch angeführt, dass weniger Leistungswillige eine solche Regelung ausnutzen könnten.

Altersgrenze bald auf Tagesordnung im Parlament?

Von den fünf Fraktionen im Landtag hat bislang nur das BSW das Thema aktiv auf der Agenda. "Wir wollen eine Änderung des Richtergesetzes zur Dienstzeit ins Parlament einbringen", kündigt der Haushaltssprecher der Fraktion und Mitglied im Justizausschuss, Alexander Kästner, an. Richtern, die über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten wollen, solle dies unter noch zu klärenden Bedingungen ermöglicht werden. Eine Initiative für eine Gesetzesänderung könnte im nächsten Frühjahr vorliegen, so der Rechtsanwalt.

Auch die justizpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Ulrike Grosse-Röthig, kann sich eine freiwillige Verlängerung grundsätzlich vorstellen: "Dabei müssen allerdings die verfassungsmäßigen Spezifika des Richterberufs beachtet werden." Der Justizpolitiker der CDU-Fraktion, Stefan Schard, nennt eine Verlängerung eine prüfenswerte Option, bei der Erfahrungen anderer Bundesländer helfen könnten.