In der Antwort des Innenministeriums auf die Anfrage der Linken heißt es, Anträge auf Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand seien in der jüngeren Vergangenheit nur abgelehnt worden, wenn die Polizisten nicht mehr gesund genug für den Dienst gewesen seien oder wenn es bei ihnen "Probleme im dienstlichen Verhalten" gegeben habe.