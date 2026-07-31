Aber wie schaffte es "The German", wie Segner in Neuseeland auch genannt wird, ins Team des dreimaligen Weltmeisters? Zunächst brauchte es den Mut, als Teenie an das andere Ende der Welt zu ziehen. Dann war viel harte Arbeit nötig - und etwas Geduld. Denn um tatsächlich für Neuseeland auflaufen, half dann eine Regel des Weltverbandes. Demnach ist es bereits möglich, für eine Nationalmannschaft anzutreten, wenn bei einem Spieler eine "glaubwürdige und gefestigte nationale Verbindung" vorliegt, etwa wenn er unmittelbar vor dem ersten Länderspieleinsatz fünf Jahre in dem betreffenden Land zugebracht hat.