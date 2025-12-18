Das Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg sollte ein mahnendes Beispiel dafür sein, was passiert, wenn eine Krankenhausreform weiter hinausgezögert wird. Ja, das Krankenhaus musste schließen, weil der Betreiber in die tiefroten Zahlen gerutscht war und die beteiligten Landkreise kein Geld mehr nachschießen wollten. Das Krankenhaus musste aber auch schließen, weil die dringend benötigte Strukturanpassung immer wieder hinausgezögert wurde. Und so gelang am Ende der nahtlose Übergang in eine regionales Versorgungszentrum nicht. Genau das sollte aber in Neuhaus existieren. Als erste Anlaufstelle für die Patienten.