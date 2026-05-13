Es ist ein dumpfes Pochen. Jedes Mal, wenn ein Fahrzeug über die Rüttelstreifen fährt, die im vergangenen September zwischen Zella-Mehlis und Oberhof auf dem Asphalt aufgebracht wurden, wummert es. Nicht nur im Auto, im Lkw oder im Bus sind die Schläge deutlich zu hören und zu spüren, sondern auch außerhalb. „Das Geräusch hallt bis in die Stadt“, sagt der Oberhofer Stadtrat Sebastian Haseney (WGO). Die Bürger empfänden es als Lärmbelästigung.