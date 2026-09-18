Auf dem Flugplatz sollen Berichten zufolge, die offiziell nicht bestätigt werden, thermonukleare B61-Gravitationsbomben der US-Streitkräfte in zweistelliger Zahl lagern, die derzeit noch unter deutsche Tornados gehängt und von diesen in ein Ziel getragen werden können.

Deutschland stellt damit im Bündnis Fähigkeiten zur nuklearen Abschreckung bereit, ohne selbst Atommacht zu sein. Deutschland hat völkerrechtlich wirksam auf eigene Atomwaffen verzichtet.

Kauft Deutschland mehr F-35?

Spekuliert wurde zuletzt, ob Deutschland nach dem Ende des mit Frankreich und Spanien geplanten Luftkampfsystems FCAS weitere F-35 in den USA bestellen könnte. Rund ein Dutzend europäischer Verbündeter nutzt die F-35 oder hat sich für den Kauf entschieden, darunter Großbritannien, Polen, die Niederlande und Rumänien. Das Unternehmen erklärte zuletzt, bis 2025 seien wohl rund 700 der Tarnkappenjets in Europa in Verwendung.

Die deutsche Entscheidung für den Tarnkappenjet war 2022 gefallen. Frühere Pläne des Verteidigungsministeriums sahen noch vor, das US-Flugzeug F-18 zu kaufen, das für einen Einsatz mit Atomwaffen erst noch hätte zertifiziert werden müssen. Weil Zusagen der US-Regierung keinen Bestand hatten, blieb die F-35 als Alternative.

Allerdings gibt es weiter auch Kritik an dem Flugzeug. So führt die Komplexität zu einem hohen Wartungs- und Instandsetzungsaufwand: In den USA lag die Einsatzbereitschaft im vergangenen Jahr Berichten zufolge bei 28 Prozent der Maschinen, im Rest der Flugzeugflotte bei mehr als 60 Prozent.

Für Wirbel sorgten Spekulationen, ob die Maschinen aus den USA quasi abgeschaltet werden könnten ("kill switch"). Das wurde aus dem Haus von Pistorius zurückgewiesen. Aber auch Experten warnen, dass die Software-Abhängigkeit des Systems mit den nötigen Updates einer Fernabschaltung nahe kommen könnte. Zudem fehle es an Souveränität über die Aufklärungsdaten und sogenannte Bibliotheken.

Dass die F-35 ein Einsitzer ist, kann Schulungen schwieriger machen. Womöglich engt es auch den Handlungsspielraum der Koordination künftiger, unbemannter Begleitsysteme von Kampfjets ein.

Doch hat sich die Maschine selbst - trotz der Komplexität - mit bislang 18 Unfällen als eines der sichersten Flugzeuge weltweit erwiesen. Auf die Zahl der Flugstunden gerechnet habe das Kampfflugzeug F-16 in etwa doppelt so viele Abstürze.