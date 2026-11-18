Amos-Chef Sebastian Klaus teilte mit: "Europa muss in der Lage sein, seine entscheidenden Verteidigungsfähigkeiten durch die eigene Industrie zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben - das beginnt bei der Infrastruktur." Der Transport in den Orbit und der Wiedereintritt bildeten eine neue Ebene strategischer Infrastruktur. "Und diese Infrastruktur bestimmt, was Europa zu seinen eigenen Bedingungen erreichen kann."