Schrobenhausen/Berlin - Waffen im Weltraum: Der deutsche Rüstungskonzern MBDA und die Atmos Space Cargo GmbH wollen militärische Nutzlasten in die Erdumlaufbahn bringen können. Dazu haben die Unternehmen aus dem bayerischen Schrobenhausen und Lichtenau in Baden-Württemberg eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, wie MBDA mitteilte. Ziel sind Design, Entwicklung und Demonstration einer "Precision Orbital Deep Strike"-Fähigkeit, wie es hieß. Die englische Bezeichnung "deep strike" bezeichnet eigentlich weitreichende Präzisionsangriffe tief im Hinterland eines Gegners.