Bei Schusswaffen ergeben Materialmix, Gewicht, Lauflänge, Munition und Treffleistung ein komplexes Zusammenspiel. Das Material der Waffe wirkt sich dabei auch auf die thermische Belastbarkeit aus, wie die Waffe also auf Erhitzung reagiert. Das Kaliber der Munition bedingt die Durchschlagskraft, begrenzt aber gewichtsmäßig auch, wie viel Schuss mitgeführt, also notfalls auch als Gepäck getragen werden können.

Heckler & Koch wehrte sich öffentlich und juristisch gegen einen Imageschaden durch die Kritik und bekam vom Landgericht Koblenz bescheinigt, mit dem G36 von 1996 an geliefert zu haben, was die Bundeswehr bestellt hatte: Ein Sturmgewehr nicht für die Bedingungen in Afghanistan und Mali, sondern zur Landesverteidigung im mitteleuropäischen Klima.