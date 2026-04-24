Rüstungskonzern: Rheinmetall wächst rasant – 350.000 Bewerbungen im Jahr

Dann seien die Regierungen gefragt. "Wir haben ja keine anderen Kunden." Bereits jetzt gebe es Gespräche mit Ministerien, was es bedeute, eine Kriegsreserve aufzubauen "in Jahren, wo wir das alles nicht mehr so brauchen". Aus Pappergers Sicht sollte es dann eine sogenannte Vorhalte-Charter wie in den 1950er und 1960er Jahren beim Aufbau der Bundeswehr geben. Das heißt: Der Staat beteiligt sich an den Fixkosten.