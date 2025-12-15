Rheinmetall arbeitet derzeit unter anderem an einer noch größeren Kanone mit einem Kaliber von 130 mm, die dann mutmaßlich auch als Bewaffnung des "Leopard 3" infrage käme. Abgesehen davon hatte der Düsseldorfer Konzern 2022 einen eigenständig entwickelten Panzer namens KF51 "Panther" vorgestellt, von dem seither unter anderem Italien eine größere Stückzahl bestellt hat. Dieses Projekt hatte aus mehreren Gründen Aufsehen erregt. Nicht nur, weil Rheinmetall damit dem deutsch-französischen MGCS-Projekt um Jahre zuvorkam, sondern auch, weil der Konzern damit den Namen eines Wehrmacht-Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebte.