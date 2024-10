Rüstungsindustrie: Rheinmetall und Leonardo gründen Panzerfirma

Die neue Firma soll ihren Hauptsitz in Rom haben. Das operative Zentrum soll in der norditalienischen Hafenstadt La Spezia angesiedelt werden, wo Leonardo heute bereits ein Werk hat. 60 Prozent der Aktivitäten sollen in Italien liegen. Dabei geht es vor allem um den Bau von Kampf- und Schützenpanzern - auch für die Armeen anderer Länder in Europa und darüber hinaus.