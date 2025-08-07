Rüstungsindustrie: Rheinmetall: Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin

Düsseldorf - Ein schleppender Auftragseingang hat Deutschlands größten Rüstungskonzern Rheinmetall auf seinem rasanten Wachstumskurs etwas gebremst. Die Auftragsvergabe in Deutschland laufe nach den Neuwahlen im Frühjahr erst deutlich verspätet im zweiten Halbjahr an, teilte Rheinmetall in Düsseldorf bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Dennoch seien die Auftragsbücher prall gefüllt auf Rekordniveau. Die Bundeswehr spielt für den Rüstungskonzern eine wichtige Rolle: Im ersten Halbjahr wurde in Deutschland fast ein Drittel des Umsatzes erwirtschaftet.