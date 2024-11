Rüstungsindustrie: Auftragsbestand des Panzer-Zulieferers Renk auf Rekordhöhe

Augsburg - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 19 Prozent auf 778 Millionen Euro gesteigert. Auch das Wartungsgeschäft und die Marinesparte profitieren von der steigenden Nachfrage, teilte Renk am Mittwoch in Augsburg mit. Der Auftragsbestand stieg auf den Rekordwert von 4,8 Milliarden Euro. Der Gewinn allerdings brach wegen deutlich höherer Steuern von 18,9 auf 7,0 Millionen Euro ein.