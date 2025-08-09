Rüstungsexporte Union zerstritten wegen Kurswechsel in der Israel-Politik

Israelischer Historiker begrüßt Entscheidung

Der israelische Historiker Moshe Zimmermann begrüßte den Rüstungsexportstopp. "Die Entscheidung des Bundeskanzlers war schon lange überfällig", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar werde sie kaum eine Wirkung haben, da das israelische Militär vor allem von der eigenen Produktion und der Produktion der Amerikaner abhängig sei. "Trotzdem muss man hier ein Zeichen setzen. Die deutsche Regierung signalisiert etwas. Und das ist schon ein Wert an sich", sagte der emeritierte Professor für Neuere Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem.