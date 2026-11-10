Taufkirchen/London (dpa/lby) - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt traut sich angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten längerfristig noch stärkeres Wachstum zu. Bis 2035 strebt Hensoldt einen Umsatz von zehn Milliarden Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen zum Kapitalmarkttag in London mitteilte. Für 2026 peilt Hensoldt rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an. Der Auftragseingang soll außerdem weiterhin deutlich stärker zulegen als der Umsatz.
Rüstungselektronik Hensoldt erwartet Wachstum dank Aufrüstung der Nato-Staaten
dpa 10.11.2026 - 09:20 Uhr