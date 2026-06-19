Künstliche Intelligenz wird bei den UGVs in unterschiedlicher Ausprägung eingesetzt. Steuern wir auf Gefechte zwischen KI-Maschinen zu? Papperger betont, dass bei den Waffensystemen immer der Mensch das letzte Wort haben sollte, also die Entscheidung zur Schussabgabe treffe - das sei der ethische Ansatz seiner Firma und so wollten es auch die Nato-Kunden. Damit dies auch künftig überall der Fall ist, plädiert er für globale Regeln der Vereinten Nationen, die KI-Entscheidungen zur Waffengewalt unterbänden.

Sorgen von Friedensaktivisten

Pazifisten sehen den Trend zu autonomen Militärfahrzeugen mit Bauchschmerzen. Die Technologie könne zwar sinnvoll eingesetzt werden, wenn dadurch Verwundete geborgen und Minen sicher entschärft werden, sagt Marius Pletsch von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK). "Aber das Zurschaustellen dieser Verwendungszwecke scheint eher eine Beruhigungspille für die öffentliche Debatte zu sein."

Man beobachte ein großes Interesse von Rüstungsfirmen und Militärs, die autonomen Fahrzeuge zu bewaffnen und diese Waffengewalt perspektivisch im größeren Stil einsetzen zu können. Die Entscheidung, wer oder was Ziel eines Angriffes wird, dürfe nicht an Maschinen delegiert werden. Genau das drohe aber mit der Beschleunigung der Kriegsführung durch mehr Autonomie in Waffensystemen.

Ähnlich wie Rüstungsmanager Papperger hofft der Pazifist darauf, dass die Vereinten Nationen (VN) klare Leitplanken vorgeben. Seit 2014 gebe es innerhalb der VN-Waffenkonvention Gespräche dazu. Diese hätten bislang aber wenig konkrete Ergebnisse gebracht. Pletsch warnt vor möglichen tragischen Folgen des Maschinen-Einsatzes, etwa wenn ein feindlicher Soldat sich ergeben wolle, der Roboter-Panzer das aber nicht erkenne und schieße.