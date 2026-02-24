Rüstungsbranche im Visier: China verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen

Peking - China hat 20 japanische Unternehmen auf eine Liste für Exportbeschränkungen gesetzt und damit die Spannungen im Verhältnis beider Staaten verschärft. Betroffen sind nach Angaben des Handelsministeriums mehrere Tochterfirmen des börsennotierten Großkonzerns Mitsubishi Heavy Industries sowie weitere Unternehmen unter anderem aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Sie dürfen ab sofort keine chinesischen Exportgüter mehr beziehen, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden können.