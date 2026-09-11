Rüstung und Remigration Empörung über Rüstungsaussage von AfD-Spitzenmann Siegmund

Magdeburg - Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat die Produktion von Rüstungsgütern in einen Zusammenhang mit der von seiner Partei angestrebten Abschiebeoffensive gebracht - und damit scharfe Kritik ausgelöst. "Die Äußerungen von Ulrich Siegmund markieren eine neue Qualität", sagte die Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Katja Pähle. "Wer bei der angekündigten Massenausweisung von Menschen aus Sachsen-Anhalt ausgerechnet Rüstungsgüter ins Spiel bringt, spricht über Gewalt als Mittel der Politik."