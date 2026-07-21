Rüstung Pistorius hält an Plänen für Bundesbeteiligung bei KNDS fest

Kassel - Trotz geplatztem Börsengang des Panzerbauers KNDS hält die Bundesregierung an ihren Einstiegsplänen bei dem Rüstungskonzern fest. Das bekräftigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch am Kasseler Standort des deutsch-französischen Rüstungsunternehmens. Die Bundesregierung bekenne sich zu der sehr wichtigen deutschen Rüstungsschlüsseltechnologie und damit auch zum Standort Deutschland "und zu KNDS sowie zu dem Know-how und der Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens mit so vielen Standorten in Deutschland", sagte der SPD-Politiker in Kassel.