Rüstung: Drohnenhersteller Helsing plant neue Fabrik

Der Standort soll eine sogenannte "Resilienzfabrik" werden - das sind Werke, die auch im Falle eines Angriffs auf Deutschland funktionstüchtig bleiben sollen. Unterstützt wird das Vorhaben von der Staatsregierung. "Wir haben uns bundesweit durchgesetzt in einem Standortranking mit vielen anderen Standorten", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Auch der Hallbergmooser Bürgermeister Benjamin Henn begrüßt die geplante Ansiedlung: "Das ist für uns als Gemeinde wichtig und für die ganze Region ein erheblicher technologischer Gewinn." Bedenken in der Bürgerschaft wollen das Unternehmen und die Gemeinde bei einer Bürgerversammlung begegnen.