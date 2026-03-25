Rüstung: Drohnenhersteller Helsing plant neue Fabrik

München (dpa/lby) - Der Militärdrohnenhersteller Helsing bereitet eine dreistellige Millioneninvestition in eine neue Fabrik unweit des Münchner Flughafens vor. Das Unternehmen hat ein 25 Hektar-Grundstück in der Gemeinde Hallbergmoos gekauft, nun soll ein Bebauungsplan erstellt werden. "Wir sichern uns ein Grundstück, um eine Option zu haben, unsere Produktion auszuweiten", sagte Deutschlandchef Wolfgang Gammel. Wann gebaut, was produziert wird und wie viele Menschen dort künftig arbeiten könnten, ist noch nicht entschieden. "Das hängt von den weiteren Entwicklungen ab, von den weiteren Aufträgen", sagte Gammel.