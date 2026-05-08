Rüstung Bundeswehr will vier Milliarden Euro in Osten investieren

Rund 6.000 Reservisten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Ende vergangenen Monats hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Pläne vorgestellt, nach denen die Truppenstärke der Bundeswehr bis 2025 von aktuell 186.000 in den nächsten Jahren auf mindestens 460.000 Männer und Frauen anwachsen soll. Hinzu komme eine einsatzbereite Reserve mit einer Stärke von 200.000. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums gibt es derzeit 5.910 Reservisten mit Wohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die meisten davon in Sachsen (2.550), gefolgt von Sachsen-Anhalt (1.740) und Thüringen (1.620). Der Reservistenverband, der sich zuletzt für eine Anhebung der Altersgrenze für aktive Reservisten auf 70 Jahre ausgesprochen hat, schätzt ihre Anzahl auf aktuell 60.000. Insgesamt hat der Verband 110.000 Mitglieder.