Rüstung Bundeswehr will vier Milliarden Euro in Osten investieren

Berlin/Dresden - Mehr Technik, mehr Personal, mehr Standorte: Die Bundeswehr plant Investitionen in Höhe von rund vier Milliarden Euro in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dabei geht es nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums um Investitionen in "weitgehend allen Bereichen der Infrastruktur". Geplant sind nach aktuellem Stand demnach Investitionen in Höhe von 1,45 Milliarden Euro bis 2029 sowie weitere 2,49 Milliarden Euro bis 2035. Es handle sich um Prognosen, so eine Ministeriumssprecherin, die sich "aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage mit großer Wahrscheinlichkeit" auch verändern können.