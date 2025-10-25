Nicht Labubus oder Stanley-Becher sind in Mario Schuberts Berliner Laden besonders gefragt. Seine Kunden suchen ein Produkt, das schon seit Jahrzehnten nicht mehr produziert wird: das Rührgerät RG28, made in GDR, genauer: in Suhl /Zella-Mehlis. „Es vergeht keine Woche, in der nicht jemand kommt und nach dem RG28 sucht“, sagt Schubert, Inhaber des An- und Verkaufsladens VEB Orange im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. „Und alle wollen sie ihn in Orange.“