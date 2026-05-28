Es handele sich um einen unzulässigen „Eingriff in die Freiheit der Wahl“, rügte Gerichtspräsident Klaus-Dieter von der Weiden. Der Aufruf, bei der Landtagswahl 2024 nicht AfD und BSW zu wählen, war unter anderem auf offiziellem Briefpapier des Wartburgkreises veröffentlicht wurden. Gegen diesen Aufruf hatten der Landesverband der Werteunion Thüringen und Alf Schmidt aus Hörselgau-Hainich, der 2024 für die Werteunion für den Thüringer Landtag kandidierte, beim Thüringer Verfassungsgericht geklagt. Das hatte diesen Wahlaufruf als unzulässig erklärt. Daraufhin behielt Kläger Schmidt sich vor, nun weitere Einkünfte von den Unterzeichnern einzuholen, diese notfalls auch einzuklagen.