Rückzug von Thyssenkrupp Stahl: Salzgitter AG schluckt Stahlfirma HKM - heftiger Jobabbau

Ein Sprecher der IG Metall bewertete den geplanten Jobabbau als "bitter". Es sei aber gut, dass der Standort erhalten bleibe und damit immerhin 1000 gut abgesicherte industrielle Arbeitsplätze in NRW fortbestehen. Stefan Dietzfelbinger von der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer wertete die Übernahme als "ein gutes Signal für unseren Stahlstandort". Die angekündigte Ausrichtung auf die grüne Transformation und Investitionen in einen Elektrolichtbogenofen sieht er positiv. "Damit wird das Unternehmen einen merklichen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten."