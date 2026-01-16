Wer jetzt noch schnell etwas in der Postbank-Filiale, direkt am Suhler Marktplatz, erledigen möchte, der sollte sich beeilen. Montag ist der letzte Tag, an dem das möglich ist. Seit Wochen schon kündigen Aushänge an den Türen und Flyer in der Filiale die Schließung an. „Die Kunden der Postbank haben ergänzend vorab ein persönliches Schreiben erhalten“, erklärte Oliver Rittmaier, Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage dieser Zeitung.