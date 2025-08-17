Rückzug aus der Politik Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hört Ende des Jahres auf

In einem Schreiben an den Landesvorstand und die Fraktion der Bremer SPD erklärte Mäurer seine Entscheidung. "Ich bin in diesem Sommer 74 Jahre alt geworden. Irgendwann muss man auch Platz für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin machen", heißt es darin. Das Schreiben liegt der dpa vor. Die Übergabe müsse umsichtig organisiert werden, so der Innensenator. "Zudem muss der oder die Neue genügend Zeit bis zur nächsten Wahl im Frühjahr 2027 haben, um eigene Akzente zu setzen und seinerseits Vertrauen bei den Bremerinnen und Bremern zu gewinnen."