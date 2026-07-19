Die Wucht der Empörung, die das öffentliche Bekanntwerden der Leihmutterschaft entwickelte, unterschätze er komplett. Noch am Freitagnachmittag ging Spahn davon aus, dass er auf Zeit spielend, bis zur nächsten regulären Fraktionssitzung damit durchkommen könne. So trat er jedenfalls im "Bild"-Podcast von Paul Ronzheimer auf. Der Druck war aber schon zu diesem Zeitpunkt zu groß geworden. Merz drängte ihn zum sofortigen Rücktritt, der keine 24 Stunden später folgte. Als "richtig und unvermeidlich" stufte der Kanzler den Schritt ein.

Wie geht es nun weiter mit Spahn?

Ob damit Spahns politische Karriere ganz endet, ist noch offen. Ein Comeback in gehobener Position ist angesichts seines Glaubwürdigkeitsverlusts kaum vorstellbar. Ob er sein Bundestagsmandat behält, ist ebenfalls unklar. Sollte er das tun, würde er auf die Hinterbank rücken, wo mit Ralph Brinkhaus schon ein ehemaliger Fraktionschef sitzt (2018 bis 2022). Sollte er das nicht wollen, bliebe dem gelernten Bankkaufmann der Gang in die Wirtschaft, wo er ebenfalls bestens vernetzt ist. Und ohnehin hat er seine Familie, der er Priorität vor seiner beruflichen Laufbahn eingeräumt hat.