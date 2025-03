Mit großem Bedauern, auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen beendet Franziska Nentwig ihre Tätigkeit als Burghauptmann der Wartburg Ende Juni 2025. Das teilt das Thüringer Bildungsministerium mit. „Die Wartburg-Stiftung verliert damit eine engagierte Leiterin, die sich in den Jahren seit ihrem Amtsantritt im Sommer 2021 für eine durchgehende Modernisierung und Öffnung der Wartburg eingesetzt hat“, heißt es in einer Erklärung. Die Entscheidung über ihr Ausscheiden sei in einer Sondersitzung des Stiftungsrats am 18. März getroffen worden.