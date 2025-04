Verband hofft auf Wiedersehen

Der in Bergisch Gladbach geborene, in Sonthofen im Allgäu wohnhafte und bis zuletzt für den SC Konstanz aktive Sportler war ein Jahrzehnt lang einer der wichtigsten deutschen Skicrosser. Er feierte zwei Einzelsiege im Weltcup und wurde 2019 WM-Dritter im Team. Berg nahm an drei Winterspielen in Sotschi, Pyeongchang und Peking teil.