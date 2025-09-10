Vergangene Woche noch hatte Bertram Schreiber in einem zweiseitigem Statement offiziell sein Verhalten nach dem Landesklasse-Spiel zwischen der Spielvereinigung Siebleben und dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen plausibel bereut. Das Statement wurde zwar in dieser Woche von der Homepage des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) entfernt, doch aus einem Gedächtnisprotokoll geht hervor, dass Schreiber seine Worte im Zusammenhang mit jener Landesklasse-Partie aufrichtig und nachvollziehbar bedauere. Er hoffe nicht, dass sein sehr gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern durch diesen Sachverhalt geschädigt werde. Seine Schlussfolgerung nach der Veröffentlichung des Spielberichtes sei, keine weiteren Aussagen zum Spielverlauf oder zu Sachverhalten, die das besagte Spiel betreffen, öffentlich zu tätigen.