Spanien

"Marca": "Es gibt Fußballer, die eine Ära prägen, und andere, die die Geschichte einer Nationalmannschaft für immer verändern. Cristiano Ronaldo gehört zur letzteren Kategorie. Als er 2003 sein Debüt für Portugal gab, suchte die portugiesische Mannschaft noch nach ihrem ersten großen Titel. Mehr als zwei Jahrzehnte später hinterlässt er ein unvergleichliches Vermächtnis."

"Mundo Deportivo": "Cristiano Ronaldos Paukenschlag-Ankündigung. Cristiano Ronaldo hat die Fußballwelt mit seinem Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft überrascht. Der 41-jährige Superstar wird sein Land nicht mehr vertreten - ein zartbitteres Ende nach seinem abrupten Abschied im letzten Länderspielfenster und seinem Konflikt mit dem neuen Trainer Jorge Jesus. Doch sein Vermächtnis mit der Seleção das Quinas ist bereits legendär."

"AS": "Ein trauriger Tag für alle von uns, die Cristiano weiterhin verehren, in der festen Überzeugung, dass es nie wieder einen Fußballer mit einer solchen Qualität und einem solchen Wettbewerbsgeist geben wird. Er hat sich für immer von der portugiesischen Nationalmannschaft verabschiedet, die er dank seiner Führungsstärke und seiner beeindruckenden Torquote in den Olymp des Fußballs geführt hat."

"Sport": "Die Bombe ist geplatzt."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Cristiano Ronaldo verabschiedet sich von Portugal – das Ende einer Ära."

"Tuttosport": "Die portugiesische Legende beendet eine Karriere, die kaum zu wiederholen sein dürfte: Er ist der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten und feierte den historischen Triumph bei der EM 2016."

"Corriere dello Sport": "Cristiano Ronaldo verlässt die portugiesische Nationalmannschaft und zieht sich aus dem internationalen Fußball zurück. Nach den Ereignissen, in die er in der Nations League verwickelt war, hat CR7 beschlossen, seinen Weg mit der portugiesischen Auswahl nicht fortzusetzen. Diesmal scheint die Entscheidung jedoch endgültig zu sein. Eine Ära geht zu Ende."

Großbritannien

"Daily Mail": "Cristiano Ronaldo beendet seine internationale Karriere nach einem explosiven Zerwürfnis mit Portugals Trainer... Ironischerweise war sein wohl denkwürdigster Moment im Trikot Portugals ausgerechnet einer, in dem er gar nicht selbst spielte. Nachdem er sich im Finale der Europameisterschaft 2016 verletzt hatte, trat er an der Seitenlinie so leidenschaftlich auf – er rief seinen Teamkollegen lautstark Anweisungen zu –, dass er faktisch die Rolle von Nationaltrainer Fernando Santos übernommen hatte."

"Daily Mirror": "Ende einer Ära: Cristiano Ronaldo beendet seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft mit einer emotionalen, fünfminütigen Abschiedsrede."

"The Sun": "Der Tag ist gekommen: Cristiano Ronaldo tritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft zurück - emotionale Ankündigung nur Wochen, nachdem er das Team nach einem Streit verlassen hatte."

USA

"The Athletic": "Cristiano Ronaldos Abschied von der portugiesischen Nationalmannschaft mag chaotisch verlaufen sein, doch er hinterlässt ein unübertreffliches Vermächtnis."

Schweiz

"Blick": "Cristiano Ronaldo macht Schluss - mit der Nationalmannschaft."

Frankreich

"L'Equipe": "Vorhang fällt für eine Legende: Cristiano Ronaldo beendet seine Länderspielkarriere für Portugal."

"RMC Sport": "Paukenschlag: Cristiano Ronaldo verkündet seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft."

Österreich

"oe24.at": "Knalleffekt: Cristiano Ronaldo tritt aus dem Nationalteam zurück."