Rücktritt als Fraktionschef: Augsten will BSW-Profil bei Agrar- und Umweltthemen stärken

Erfurt (dpa/th) - Der BSW-Politiker Frank Augsten will sich künftig stärker als bisher bei Agrar- und Umweltthemen einbringen. "Die fachpolitische Arbeit ist komplett hinten runter gefallen", sagte Augsten nach einer Fraktionssitzung, in der er seinen Rücktritt als Vorsitzender bekannt gegeben hatte. Wenn er von seiner Fraktion einfordere, dass das BSW mehr Profil zeigen müsse, dann treffe das für ihn genauso zu, erläuterte Augsten Gründe für seinen Rücktritt. "Ich besetze nunmal Themen, die im Parlament sehr schwach vertreten sind, also Umwelt, Landwirtschaft und Erneuerbare Energien. Ich glaube, da müssen wir sehr viel mehr machen als bisher", sagte er.