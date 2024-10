Viele Haushalte verzichten trotz Kabel

Die "Ausbauquote" ist in der Terminologie des Verbands nicht gleichbedeutend mit der Zahl der tatsächlichen Anschlüsse. Deutschlandweit verfügbar waren demnach im Sommer 19,9 Millionen Glasfaseranschlüsse. Doch nur etwas mehr als halb so viele (10,5 Millionen) Haushalte, Firmen und öffentliche Einrichtungen waren tatsächlich ans Glasfasernetz angeschlossen - das entspricht einer Quote von 23 Prozent.