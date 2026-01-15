Die europäische Reise des VfB Suhl Lotto Thüringen ist für diese Saison beendet. Mit 0:3 und 10:15 im Golden Set verliert er das Rückspiel bei CSO Voluntari, der im CEV-Pokal weitermachen darf. Mit 0:3 (23:25, 28:30, 23:25 und eben 10:15 im sogenannten Goldenen Satz, der für die Suhlerinnen am Donnerstagabend gar nicht so golden war, endete das eigentlich umkämpfte und nur vom reinen Ergebnis her eindeutige Spiel aus Sicht der Suhlerinnen.
Rückspiel bei CSO Voluntari VfB Suhl muss die Segel streichen
Claudia Fehse 15.01.2026 - 20:30 Uhr