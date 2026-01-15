Die europäische Reise des VfB Suhl Lotto Thüringen ist für diese Saison beendet. Mit 0:3 und 10:15 im Golden Set verliert er das Rückspiel bei CSO Voluntari, der im CEV-Pokal weitermachen darf. Mit 0:3 (23:25, 28:30, 23:25 und eben 10:15 im sogenannten Goldenen Satz, der für die Suhlerinnen am Donnerstagabend gar nicht so golden war, endete das eigentlich umkämpfte und nur vom reinen Ergebnis her eindeutige Spiel aus Sicht der Suhlerinnen.