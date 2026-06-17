Radfahrer, Spaziergänger, landwirtschaftlicher Verkehr und weitere Nutzer teilen sich in der Gemeinde Grabfeld wie vielerorts im Land oft Rad-, Feld- und Wirtschaftswege. Besonders in arbeitsintensiven Zeiten wie Ernte und Aussaat kann das bei Begegnungen zu Konflikten führen. Auf Initiative der Radwegewarte setzt die Kommune nun in ihrer Gemarkung ein sichtbares Zeichen für mehr Rücksichtnahme und beteiligt sich an der Thüringen-weiten Aktion „Rücksicht macht Wege breit“. Am Rad- und Wirtschaftsweg in Bibra wurden am Dienstagnachmittag im Beisein von Raimund Wagner und Ines Hesselbach (Agrargesellschaft Queienfeld), Florian Grünert (AGJ Agrargesellschaft Jüchsen), Florian Klein (ATG Grabfeld eG Behrungen), Radwegewart Enrico Schippel, Sindy Brückner (Thüringer Bauernverband), Maria Dietz (Gemeinde Grabfeld), Franziska Trabert (Landratsamt Schmalkalden-Meiningen), Radwegewart Stefan Wieseke sowie Christian Seeber, Bürgermeister der Gemeinde Grabfeld, gut sichtbare Bodenmarkierungen angebracht, die alle Wegenutzer zur gegenseitigen Aufmerksamkeit aufrufen.