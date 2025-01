Details zu der Verletzung teilte der DHB nicht mit. Nur, dass die Verletzung keinen weiteren Einsatz möglich mache. Semper weg, Rune Dahmke stark erkältet und isoliert in einem Einzelzimmer und Knorr nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland mit Brustschmerzen und Atemproblemen beim Facharzt in der Heimat. Die deutschen WM-Sorgen mit Blick auf das Viertelfinale am nächsten Mittwoch in Oslo werden immer größer.