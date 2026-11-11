Rückruf: Kunststoffteile möglich - dm ruft Proteinriegel zurück

Karlsruhe - Weil sich darin Kunststoffteile befinden könnten, ruft der Karlsruher Drogeriekonzern dm das Produkt "Sportness 50% Proteinriegel mit Crispy-White-Chocolate-Geschmack, 45 Gramm" zurück. Betroffen seien ausschließlich die Waren mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11. August 2027 und den Chargennummern L6223-R3 und L6223-R4 sowie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. August 2027 und den Chargennummern L6224-R1 und L6224-R4.