Neckarsulm - Der Lebensmitteldiscounter Lidl ruft das fälschlicherweise als glutenfrei deklarierte Produkt "Nixe Thunfisch Salat Couscous, 160 Gramm" zurück. Der Salat enthalte Hartweizengrieß und dürfe von Personen mit Glutenunverträglichkeit keinesfalls verzehrt werden, hieß es in der auf dem Portal "lebensmittelwarnung.de" veröffentlichten Warnung. Für Personen ohne Glutenunverträglichkeit hingegen sei das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.
Rückruf Doch nicht glutenfrei - Lidl ruft Couscous-Salat zurück
dpa 13.11.2026 - 16:40 Uhr