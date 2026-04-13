Rückkehrer: Die ersten Schwalben sind zurück

Jena (dpa/th) - Sommerboten im Anflug: In Thüringen sind nach dem Winter die ersten Rauchschwalben aus wärmeren Gefilden zurückgekehrt. So wurden bereits Exemplare im Landkreis Gotha gesichtet, wie der Umweltverband Nabu mitteilte. Sie haben südlich der Sahara in Afrika überwintert. Den Rauchschwalben folgen mit etwas zeitlichem Abstand die Mehlschwalben. Beide Arten gelten als gefährdet. Während sich der Bestand an Rauchschwalben bundesweit zuletzt etwas stabilisiert habe, sei die Zahl der Mehlschwalben innerhalb von 40 Jahren um fast die Hälfte zurückgegangen, so der Verband.