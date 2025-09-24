Gut ein halbes Jahr nach dem finanzbedingten Aus für das Citymanagement in der Stadt Suhl wird es in wenigen Tagen ein Comeback des Projekts geben. Der Finanzausschuss des Suhler Stadtrates hat am Dienstagabend (23. September) den Weg dafür freigemacht. Die neue Citymanagerin wird die alte sein: Silvia Bergner und ihr Team vom HCS Medienwerk waren das einzige von vier angeschriebenen Unternehmen, das ein Angebot abgegeben hat. Die HCS Medienwerk GmbH ist die Vermarktungsagentur der Tageszeitungen Freies Wort, Südthüringer Zeitung, Meininger Tageblatt, Frankenpost, Nordbayerischer Kurier, Neue Presse sowie des Anzeigenblattes Wochenspiegel.