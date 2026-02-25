Rückkehr nach Australian Open: Zverev meistert Auftakthürde in Acapulco souverän

Zverevs Tochter in Mexiko dabei

"Corentin kann ein schwieriger Gegner sein, besonders wenn man wie ich eine Weile keine Matches gespielt hat. Ich bin also auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf das, was noch vor mir liegt", sagte Zverev, der in Acapulco Unterstützung von seiner Tochter Mayla bekommt. "Dieses Jahr möchte ich Tennis ein bisschen mehr genießen", sagte Zverev. "Ich werde älter und weiß, dass es nicht ewig so weitergehen wird."