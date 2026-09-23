Berlin - Schauspieler und Moderator Oliver "Oli P." Petszokat schlüpft bei seiner Rückkehr zur RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wieder in seine alte Rolle als Ricky Marquardt. Der habe sich allerdings weiterentwickelt: "Optisch ist er älter geworden, und er kommt mit einem anderen Beruf zurück nach Berlin. Was ich schon verraten kann: Er arbeitet jetzt als Standesbeamter", sagte der 48-Jährige laut RTL-Mitteilung. Wie der Sender weiter mitteilte, geht es in den Folgen mit Petszokat ums Heiraten.
Rückkehr nach 27 Jahren Diese Rolle spielt Oli P. beim GZSZ-Comeback
dpa 23.09.2026 - 07:25 Uhr