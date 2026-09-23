Rückkehr nach 27 Jahren: Diese Rolle spielt Oli P. beim GZSZ-Comeback

"Das wird eine Gaudi"

Zu sehen soll er am 30. September und am 1. Oktober sein, in den Folgen 8.619 und 8.620. Petszokat spielte bereits von 1998 bis 1999 bei der Kult-Serie die Rolle des Ricky Marquardt. Zu seinem Comeback sagt er nun: "Für ein Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gibt es keinen falschen Zeitpunkt - das ist erst mal das Wichtigste zu sagen. Aber es hat einfach gepasst. Es kam die Frage und ich habe gesagt: "Hä, natürlich, na klar! Das wird eine Gaudi, das wird richtig toll.""