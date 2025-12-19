Rückgabe von NS-Raubkunst: Nürnberger Museum gibt NS-Raubkunst an Lion-Erben zurück

München - Die Nachfahren der jüdischen Kunsthändler Gebrüder Lion haben vom Germanischen Nationalmuseum fünf im Nationalsozialismus geraubte Kunstwerke zurückerhalten. Die Brüder Louis, Hans und Fritz Lion seien als Juden verfolgt worden und damals unter dem Druck der Verhältnisse gezwungen gewesen, ihr Geschäft aufzugeben, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Grundlage für die Entscheidung zur Restitution seien eine umfassende Provenienzforschung und eine Anerkennung der historischen Verantwortung gewesen.