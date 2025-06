Paris/Würzburg (dpa/lby) - Vier geraubte und jahrzehntelang als verschollen geglaubte Torabänder kommen zurück nach Unterfranken. Die rituellen Güter wurden bei einer Rückgabezeremonie in Paris an Josef Schuster übergeben, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, und sollen ans Shalom Europa Museum Würzburg gehen.