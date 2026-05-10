Vorher würden alle Passagiere noch an Bord auf Krankheitssymptome geprüft, erklärte García. Als erste würden voraussichtlich die 14 Spanier zum nahe gelegenen Flughafen Teneriffa Süd gebracht, von wo sie mit einer Militärmaschine nach Madrid geflogen werden sollen, um dort in einem Krankenhaus in Quarantäne zu gehen.

Erst wenn eine Maschine auf dem Flughafen startklar sei, würden jeweils Angehörige derselben Nationalität mit einem kleinen Boot vom Kreuzfahrtschiff an Land gebracht und mit Bussen direkt auf das Rollfeld zu ihrem Flieger gefahren, erläuterte García. Die Koffer müssten bis auf ein leichtes Handgepäck an Bord bleiben.

Schiff soll in Niederlanden desinfiziert werden

Wenn die Ausschiffung abgeschlossen ist, soll die "Hondius" mit einer Restbesatzung ihre Fahrt in die Niederlande fortsetzen. Die Leiche einer an Bord während der Kreuzfahrt gestorbenen Deutschen werde nicht auf Teneriffa an Land gebracht, erklärte García. Die Desinfektion des Schiffes erfolge in Absprache mit den Niederlanden erst dort, betonte die Gesundheitsministerin.

Nach den jüngsten Angaben der WHO gibt es sechs bestätigte Hantavirus-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Drei dieser acht Personen sind gestorben. Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und die Frau aus Deutschland. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Die verbliebenen Passagiere der "Hondius" sind laut Oceanwide alle symptomfrei.

Übertragung auch von Mensch zu Mensch möglich

Hantaviren werden üblicherweise durch infizierte Nager wie Ratten oder Mäuse übertragen. Bei dem aktuellen Ausbruch geht es um den sogenannten Andes-Typ, bei dem eine Übertragung von Mensch zu Mensch bereits in der Vergangenheit in Einzelfällen dokumentiert wurde.

Schweizer Forscher haben das Erbgut eines Andesvirus entziffert, das von einem Kreuzfahrt-Passagier aus der Schweiz stammt. Ob das Virus genetische Besonderheiten aufweise, die möglicherweise eine Infektion begünstigt haben könnten, müsse aber noch sorgfältig geprüft werden, sagte Mikrobiologe Roman Wölfel von der Universität der Bundeswehr München. "Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich daraus noch keine belastbaren Schlussfolgerungen ableiten."