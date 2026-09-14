Rückfall beim Multiplen Myelom: Wege zur Hilfe

Moderne Therapien und die ständige Herausforderung: Zwar gibt es heute moderne, zielgerichtete Behandlungsmöglichkeiten, die das Multiple Myelom über lange Zeiträume stabil halten und die Lebensqualität verbessern können. Bei einem Großteil der Patient*innen bleibt trotz dieser Therapien jedoch eine Resterkrankung bestehen. Rückfälle gehören daher zum Krankheitsbild. Jeder dieser Rückfälle erfordert von den Erkrankten und ihren Angehörigen erneut Kraft, Mut und psychische Stabilität.