Rückfall beim Multiplen Myelom: Wege zur Hilfe

Während der weltweite Blutkrebs-Awareness-Monat im September die Aufmerksamkeit auf diese oft spät entdeckte Krankheit lenkt, bieten im Alltag verlässliche Anlaufstellen und Netzwerke den Betroffenen entscheidenden Halt.
akz-i Das Multiple Myelom ist eine seltene, aber ernstzunehmende Erkrankung des Knochenmarks. Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 7.350 Menschen neu daran.
Während der weltweite Blutkrebs-Awareness-Monat im September die Aufmerksamkeit auf diese oft spät entdeckte Krankheit lenkt, bieten im Alltag verlässliche Anlaufstellen und Netzwerke den Betroffenen entscheidenden Halt.
Wenn unspezifische Symptome zur Gewissheit werden: Hinter dem Multiplen Myelom – umgangssprachlich Knochenmarkkrebs – verbirgt sich eine bösartige Veränderung von Plasmazellen im Knochenmark. Da die Symptome wie Erschöpfung, Knochenschmerzen oder Infektanfälligkeit sehr unspezifisch sind, bleibt die Erkrankung oft lange unentdeckt. Die Diagnose trifft Betroffene daher meist unerwartet.
Moderne Therapien und die ständige Herausforderung: Zwar gibt es heute moderne, zielgerichtete Behandlungsmöglichkeiten, die das Multiple Myelom über lange Zeiträume stabil halten und die Lebensqualität verbessern können. Bei einem Großteil der Patient*innen bleibt trotz dieser Therapien jedoch eine Resterkrankung bestehen. Rückfälle gehören daher zum Krankheitsbild. Jeder dieser Rückfälle erfordert von den Erkrankten und ihren Angehörigen erneut Kraft, Mut und psychische Stabilität.
Die wertvolle Rolle von Selbsthilfe und Netzwerken: Gleichzeitig stellen sich unweigerlich viele drängende Fragen: Welche Therapieoption ist die richtige für mich? Wie sehen die langfristigen Prognosen aus? Nicht immer können all diese komplexen und sehr persönlichen Anliegen im Rahmen eines Arztgespräches sofort und allumfassend geklärt werden. Oft fehlt die Zeit, oder die Informationsflut ist anfangs schlicht zu groß.
Praktische Begleitung bietet auch die „Initiative-ZURÜCK ZU DIR“ mit einem Kartenset voller alltagsnaher Tipps zu Resilienz und Lebensfreude und einem mutmachenden Video-Podcast sowie direktem Austausch und aktuellen Informationen über den Facebook-Kanal und die eigene WhatsApp-Community.
Niemand muss diesen Weg allein gehen: Weiterführende Informationen, die Angebote der Initiative und persönliche Unterstützung erhalten Sie per E-Mail an service@mm-mutmacher.de, telefonisch unter 0800 6070080 oder unter dem weiterführenden Link.
NP-DE-MMU-ADVR-260005; 07/2026