Rückfällig geworden Missbrauch im Hafturlaub? Triebtäter erneut vor Gericht

Aschaffenburg/Hameln - Ein in Niedersachsen verurteilter Sexualstraftäter, der in seinem Hafturlaub einen Jungen aus Unterfranken sexuell missbraucht haben soll, steht vom 7. Oktober an vor dem Landgericht Aschaffenburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23 Jahre alten Angeklagten mehrfachen schweren sexuellen Missbrauch, das Herstellen kinderpornographischer Inhalte, Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Das Opfer aus dem Raum Aschaffenburg soll zur Tatzeit zwischen März und Mai 2025 zwölf Jahre alt gewesen sein, wie das Landgericht mitteilte.