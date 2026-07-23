Rückfällig geworden Missbrauch im Hafturlaub? Triebtäter erneut vor Gericht

Das Landgericht Hannover hatte den Angeklagten bereits im September 2021 wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und anderer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt. Der Vollzug der Haft erfolgte in der Jugendanstalt in Hameln. Vom 29. Januar 2025 an sei dem Mann aber ein Urlaub zur Entlassungsvorbereitung gewährt worden, teilte das Landgericht Aschaffenburg mit.