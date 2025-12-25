Rückblick Tierisches 2025 - Von Wels-Alarm bis verschlucktem Ehering

Im Landshuter Tiergehege wiederum verschluckte am Neujahrstag ein neugieriger Nandu den Handschuh eines Kindes. Der Laufvogel hatte diesen laut Polizei von der Hand des Kindes gezogen. Ein Zeuge sah demnach deutlich, wie das Fleece-Teil den Hals des Tieres herunterrutschte. Von Verdauungsproblemen wurde später nicht berichtet.

Tiere auf Abwegen

Bartgeier Vinzenz packte im Sommer die Reiselust. Der mit einem GPS-Tracker ausgestattete Greifvogel flog vom Nationalpark Berchtesgaden 1.600 Kilometer quer über Deutschland bis an die Nordsee. Zwei Vogelspezialisten fingen das abgemagerte Tier schließlich an einer Landstraße bei Oldenburg in Niedersachsen ein. Nachdem der junge Vogel aufgepäppelt worden war, ging es zurück in die Alpen - diesmal per Transporter auf der Straße.

Erst S-Bahn, dann Streifenwagen - im November machte sich die vierjährige Hündin Bella in Oberbayern auf einen abenteuerlichen Trip. Sie büxte laut Polizei aus dem Garten ihrer Besitzer aus und stieg in eine S-Bahn nach Schwabhausen nahe Dachau. Dort verließ sie die Bahn und spazierte über den Parkplatz eines Supermarkts. Mit Hilfe eines Würstchens konnte eine Polizistin die neugierige Hündin einfangen. Mit dem Streifenwagen ging es dann zurück nach Hause.

Ein leises Miauen aus einem Paket hörte ebenfalls im November eine Mitarbeiterin einer Paketstation in Nersingen bei Neu-Ulm. Sie informierte daraufhin die Frau, die das Paket aufgegeben hatte. Wie sich herausstellte, hatte sich deren Katze in den geöffneten Karton gelegt und war eingeschlafen. Die Besitzerin verschloss das Paket, ohne den blinden Passagier zu bemerken. Die Katze blieb bei dem unfreiwilligen Ausflug unverletzt.